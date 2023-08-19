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بعد تحديد موعد بدء التدخل العسكري.. «إكواس» ترسل وفداً إلى النيجر

جنود يشاركون في تجمع جماهيري في نيامي عاصمة النيجر
19 أغسطس 2023 17:19

وصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) إلى العاصمة نيامي، اليوم السبت، في محاولة للقيام بوساطة دبلوماسية جديدة مع الجيش الذي تولّى السلطة في النيجر في انقلاب على الرئيس محمد بازوم، بحسب ما أفادت مصادر مقرّبة من المنظمة الإقليمية.
وقالت المصادر، إنّ طائرة الوفد هبطت في مطار نيامي قرابة الساعة 13:00 (12:00 ت غ).
يأتي وصول الوفد إلى النيجر غداة إعلان رؤساء أركان جيوش دول «إكواس» جهوزيتهم لإرسال قوة عسكرية لإعادة النظام بالقوة إلى النيجر.
وقال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة، أمس الجمعة، إن التكتل اتفق على «يوم الزحف» لتدخل عسكري محتمل إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، دون أن يعلن الموعد بالتحديد.
وأدلى المسؤول بهذه التصريحات في ختام اجتماعات استمرت يومين حضرها قادة جيوش غرب أفريقيا في العاصمة الغانية أكرا ناقشوا خلالها الجوانب اللوجستية واستراتيجية الاستخدام المحتمل للقوة في النيجر التي قالت مجموعة «إيكواس»، إن اللجوء إليها سيكون الخيار الأخير.
وقال موسى، في ختام الاجتماعات «مستعدون للذهاب في أي وقت يصدر فيه الأمر. تحدد يوم الزحف أيضا».
وأضاف «لقد اتفقنا بالفعل وحددنا الإجراءات المطلوبة للتدخل»، مؤكداً أن المجموعة لا تزال تسعى للتعامل مع المجلس العسكري بشكل سلمي.
وأطاح ضباط في الجيش بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي، مما دفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإصدار أمر بتشكيل قوة احتياطية.
وقال مسؤول في إكواس، الخميس، إن معظم الدول الأعضاء في المجموعة، والبالغ عددها 15، مستعدة للمشاركة في القوة المشتركة.
ورفض قادة الجيوش الكشف عن عدد القوات التي ستنشرها المجموعة أو أي تفاصيل استراتيجية أخرى.

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المصدر: وكالات
النيجر
انقلاب عسكري
إيكواس
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