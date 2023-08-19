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تضرر طائرة حربية روسية إثر هجوم بـ«مسيّرة» على مطار

آليات عسكرية في روسيا
19 أغسطس 2023 17:05

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مطاراً عسكرياً في منطقة «نوفجورود» الروسية، مما أدى إلى نشوب حريق وإلحاق أضرار بطائرة حربية.
وقالت الوزارة، إن الهجوم لم يسفر عن إصابات وإن الحريق سرعان ما أخمد. وتقع منطقة «نوفجورود» شمال غربي العاصمة موسكو وتبعد مئات الكيلومترات عن الحدود الروسية مع أوكرانيا.
وأضافت الوزارة، في بيان «نتيجة للهجوم الإرهابي على منطقة المطار العسكري، نشب حريق في ساحة اصطفاف الطائرات وسرعان ما أخمده رجال الإطفاء. وتضررت طائرة».
ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها، في بيان منفصل، إن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت فوق منطقة «بيلجورود»، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن الحادثة لم تسفر عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
تزايدت هجمات الطائرات المسيرة على مناطق في عمق روسيا خلال الشهور القليلة الماضية. واصطدمت إحداها بمبنى في وسط العاصمة الروسية موسكو، أمس الجمعة، بعد أن أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية، مما تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية في جميع المطارات المدنية في العاصمة الروسية لوقت قصير.
وقالت وزارة الدفاع، في وقت سابق اليوم السبت، إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا أطلقته أوكرانيا خلال الليل فوق شبه جزيرة القرم التي شهدت أيضاً تزايداً في الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ.

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المصدر: وكالات
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