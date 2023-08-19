ألمانيا تخطط لقانون جديد لدعم أبحاث وإنتاج الأدوية

يعتزم وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ دعم أبحاث الأدوية وإنتاجها في ألمانيا عبر قانون جديد. وقال الوزير على هامش اجتماع وزراء صحة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى اليوم السبت، في مدينة جانديناجار الهندية إنه من المخطط تمرير مثل هذا القانون بحلول نهاية العام، مؤكدا ضرورة إتاحة إجراء دراسات حول الأدوية في ألمانيا بسهولة أكبر، وإصدار موافقات بشأن استخدام الأدوية بسرعة أكبر.

ويرى الوزير أن بلاده فقدت جاذبيتها كموقع للبحث العلمي على مدار السنوات العشر الماضية، وقال: "لقد قلصنا أبحاث الأدوية، وقلصنا الموافقة على الأدوية الجديدة". وأكد الوزير أن الهند - الدولة المضيفة لمجموعة العشرين - هي موقع مهم لإنتاج الأدوية والبحث العلمي، مشيرا إلى أنها توفر أيضا منتجات لا يمكن تصنيعها في ألمانيا بتكاليف مماثلة.

وذكر لاوترباخ أن بلاده تريد أيضا توسيع التعاون مع الهند باعتبارها شريكا استراتيجيا مهما، مؤكدا في المقابل أن إنتاج أدوية مهمة، مثل أدوية علاج السرطان، يجب أن تتم في أوروبا للحيلولة دون حدوث نقص في الإمدادات.