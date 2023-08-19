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إيلون ماسك: «إكس» ستلغي خاصية حظر الحسابات

إيلون ماسك: «إكس» ستلغي خاصية حظر الحسابات
19 أغسطس 2023 11:00

قال إيلون ماسك إن منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يملكها والمعروفة سابقا باسم تويتر ستلغي خاصية الحماية التي تتيح للمستخدمين حظر حسابات أخرى، في خطوة أخرى مثيرة للجدل للشركة التي اشتراها العام الماضي.
وتسمح خاصية الحظر على منصة إكس لأي مستخدم بمنع حسابات معينة من التواصل معه أو رؤية منشوراته أو متابعته.
وقال ماسك في منشور على المنصة "سيتم إلغاء الحظر باعتباره 'خاصية'، مع استثناء ذلك للرسائل المباشرة".
وأضاف أن إكس ستبقي على خاصية الكتم التي تزيل تغريدات حسابات معينة لكنها على عكس الحظر لا تُعلم تلك الحسابات بهذا الإجراء.

ومن المحتمل أن يؤدي إلغاء خاصية الحظر أو تقييدها إلى تعارض إكس مع إرشادات متجري التطبيقات آب ستور التابع لأبل وجوجل بلاي التابع لألفابت.
وتقول أبل إن التطبيقات التي ينشئ المستخدم المحتوى فيها يجب أن توفر إمكانية حظر المستخدمين المسيئين. كما يقول متجر جوجل بلاي إنه يتعين على التطبيقات توفير نظام داخلي لحظر المستخدمين والمحتوى الذي ينشرونه.

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المصدر: رويترز
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