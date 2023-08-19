ألمانيا لا تعتزم بناء محطات طاقة نووية جديدة

استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الجمعة بشكل قاطع أن تقوم ألمانيا ببناء محطات طاقة نووية جديدة، على الرغم من دعوات مشرعين إلى تغيير هذه السياسة.

وقال شولتس إن الناس التي تدعو إلى بناء محطات طاقة نووية جديدة ينسون حقيقة أن بناء محطة جديدة يستغرق 15 عاما وتتراوح تكلفتها بين 15 مليار يورو و20 مليار يورو (16 مليار دولار و21 مليار دولار).

وأضاف شولتس خلال فعالية انتخابية للحزب في مدينة ميونخ بولاية بافاريا إن مثل هذه المحطات ستكتمل "في نهاية الثلاثينات مع ارتفاع أسعار الكهرباء التي تضاعفت بالفعل، لتصبح ثلاثة أضعاف ما سندفعه مع الطاقات المتجددة، التي قمنا بالتوسع فيها في جميع المجالات".