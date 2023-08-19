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شولتس يستبعد عودة ترامب للبيت الأبيض

شولتس يستبعد عودة ترامب للبيت الأبيض
19 أغسطس 2023 08:09

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأنه من غير المرجح أن يتم انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة مجددا.

وقال شولتس مساء الجمعة خلال فعالية برعاية صحيفة "أوجسبرجر ألجيماينه" المحلية التى تصدر فى بافاريا إنه يعتقد أن "الأمر الأكثر احتمالا هو أن يتم انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا".

ولم يرغب شولتس في التعليق بشكل محدد على سؤال عما إذا كانت الحكومة الألمانية مستعدة لفوز ترامب في الانتخابات والتداعيات المرتبطة بذلك على السياسة الدولية.

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وقال "يمكنكم بالفعل تصور أننا ندرس بعناية السيناريوهات في كل المواقف الدولية". وأشاد شولتس بما يتمتع به جو بايدن من "خبرة كبيرة في السياسة الدولية" و"الحكم السليم" بجانب النصائح التي يحصل عليها من مستشاريه.

ووفقا للمستشار شولتس، يمتلك الرئيس الأميركي الحالي أيضا القدرة الأكبر على علاج الانقسامات في المجتمع الأميركي، مؤكدا "إذا كان لدى أي شخص فرصة للتغلب على هذا الانقسام والتصدي للانقسام، فهو الرئيس الديمقراطي بايدن". 

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
دونالد ترامب
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