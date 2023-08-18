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مناورات عسكرية صينية روسية في المحيط الهادئ

أرشيفية
19 أغسطس 2023 01:17

موسكو (وكالات) 

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تجري سفن حربية روسية وصينية مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهادئ تشمل تدريبات على عمليات الإنقاذ والتصدي لضربات جوية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أمس.
وأظهر تسجيل مصوّر نشرته وكالة الأنباء الروسية «تاس» تسع سفن كبيرة تبحر في تشكيل رباعي بينما وقف أفراد الطاقم على ظهر المراكب.
شملت المناورات أيضاً تدريباً على «ملء احتياطات الوقود من قبل السفن ونقل الحمولة أثناء تحرّك المراكب»، وفق ما ذكرت الوزارة، مضيفة أن مجموعة السفن شغلت أكثر من 6400 ميل بحري منذ بدء التدريبات.
وقالت الوزارة إن «مفرزة سفن من سلاح البحرية الروسي وذاك التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني تجري عمليات حالياً في مياه بحر الصين الشرقي». وأضافت «خلال هذه الفترة، أجرى بحارة من البلدين تدريبات مضادة للغواصات وتصدوا لضربة جوية نفّذها عدو وهمي، كما أجروا تدريبات إنقاذ في البحر وأتقنوا مهارات الإقلاع والهبوط بواسطة مروحيات على سطح السفن الحربية».
وذكر ناطق باسم وزارة الدفاع الصينية الاثنين الماضي أن أساطيل سلاح البحرية التابعة للبلدين تسيّر دوريات في مناطق غرب وشمال المحيط الهادئ، مضيفا أن «هذه الأعمال لا تستهدف طرفا ثالثا وليست مرتبطة بالوضع الدولي والإقليمي القائم».

المحيط الهادئ
الصين
روسيا
مناورات عسكرية
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