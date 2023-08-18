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جزر الكناري الإسبانية تكافح حرائق الغابات

رجال الإطفاء يكافحون الحرائق في جزيرة الكناري (أ ف ب)
19 أغسطس 2023 01:17

مدريد (وكالات) 

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إجلاء سكان في تينيريفي الإسبانية جراء حرائق الغابات

يواصل رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على حرائق غابات كبيرة في جزيرة تنريفه السياحية الإسبانية، لم تشهد جزر الكناري مثلها منذ عقود وأجبرت آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم، وفق ما أفاد مسؤول محلي. واندلع الحريق في وقت متأخر الثلاثاء الماضي في غابات في شمال شرق الجزيرة التي تعدّ جزءاً من الأرخبيل الإسباني الواقع قبالة سواحل شمال غرب أفريقيا.
وصرح رئيس شرطة الأرخبيل لويس سانتوس للتلفزيون المحلي بأن الحريق قضى حتى الآن على أكثر من 3200 هكتار من الأراضي، مضيفاً «إنه حريق معقد وغير عادي». وأفادت حكومة المنطقة أنه تم إجلاء نحو ثلاثة آلاف شخص، وصدرت أوامر لنحو أربعة آلاف آخرين بالبقاء في منازلهم بسبب رداءة نوعية الهواء.
وأعرب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي عن «تضامنه مع المتضررين من حرائق الغابات في تنريفه، وخاصة أولئك الذين تم إجلاؤهم».
وقال «أود أن أشكر مرة أخرى جميع العاملين على العمل المضني الذي يقومون به وعلى مهنيتهم الهائلة في مكافحة الحريق».
وأقامت الحكومة الإقليمية أربعة مراكز إيواء للأشخاص الذين اضطروا للنزوح من منازلهم.
وقال المسؤول الإقليمي عن الأرخبيل المكوّن من سبع جزر فرناندو كلافيخو: «كانت ليلة صعبة جداً، يرجّح بأنّ هذا الحريق هو الأكثر تعقيداً الذي شهدناه في جزر الكناري على مدى السنوات الأربعين الماضية على أقلّ تقدير». وأضاف أنّ «الحرّ الشديد وأحوال الطقس، تزيد صعوبة عمل» فرق الإطفاء. وتم حشد نحو 400 رجل إطفاء وجندي مدعومين بـ17 طائرة ومروحية لمكافحة النيران التي تهدد ست بلديات.
وفي عام 2022 السيئ جداً بالنسبة لحرائق الغابات في أوروبا، كانت إسبانيا الدولة الأكثر تضرراً بنحو 500 حريق والمساحات المدمرة بلغت 300 ألف هكتار، وفقاً لمركز معلومات حرائق الغابات الأوروبي.
وحتى الآن هذا العام، دمرت الحرائق أكثر من 71 ألف هكتار في إسبانيا التي تعتبر من الدول الأوروبية الأكثر عرضة للتغير المناخي.

جزر الكناري
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حرائق الغابات
حرائق الغابات في أوروبا
حرائق الغابات في إسبانيا
الحرائق
مكافحة الحرائق
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