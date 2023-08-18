الصين تؤكد حضور شي قمة «بريكس»

بكين (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس أن الرئيس الصيني شي جينبينغ يعتزم القيام بزيارة دولة إلى جنوب أفريقيا الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه سيحضر قمة بريكس في جوهانسبرغ.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ في بيان نشر على الإنترنت «بناء على دعوة من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، سيحضر الرئيس شي جينبينغ قمة بريكس الـ15 التي تعقد في جوهانسبرغ»، مشيرة إلى أنه «سيقوم بزيارة دولة إلى جنوب أفريقيا في الفترة من 21 إلى 24 أغسطس».

وكانت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن رؤساء البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى وزير الخارجية الروسي سيلتقون بين 22 و24 أغسطس تحت عنوان «بريكس وأفريقيا».