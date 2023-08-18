«الصحة العالمية» تراقب متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»

جنيف (وكالات)

أعلنت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأميركية أمس، أنهما تراقبان من كثب متحوّرة جديدة من «كوفيد-19» رغم أن «التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد».

وقرّرت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحوّرة جديدة «ضمن فئة المتحوّرات القيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)» الموجود على سطحها والذي يؤدي دوراً أساسياً في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة كوفيد-19 والتي نشرت أمس.

وحتى الآن، اكتشفت هذه المتحوّرة الجديدة في 3 دول.