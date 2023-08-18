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ترامب يلغي مؤتمراً صحافياً ويقترح موعداً لمحاكمته

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
19 أغسطس 2023 01:17

واشنطن (وكالات)

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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس إنه ألغى مؤتمراً صحفياً كان من المقرر عقده الأسبوع المقبل لإعلان تقرير حول انتخابات عام 2020 في ولاية جورجيا، وأضاف أن محاميه سيدرجون دفوعه ضمن المستندات المقدمة للمحكمة بدلاً من ذلك.
وقال ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين لإعلان تقرير تفصيلي يتكون من 100 صفحة حول ما وصفه بأنه «احتيال انتخابي» في ولاية جورجيا أثناء انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن.
وقال ترامب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي «بدلاً من إعلان التقرير حول الانتخابات الرئاسية المزورة في جورجيا 2020 يوم الاثنين، يفضل المحامون وضع ذلك الدليل الدامغ على الاحتيال الانتخابي والمخالفات ضمن الوثائق القانونية الرسمية المقدمة للمحكمة»، مضيفاً أنه بناء على ذلك فقد أصبح المؤتمر الصحفي غير ضروري.
وأمس الأول، طلب محامو الرئيس الأميركي السابق  تحديد أبريل 2026 موعداً لمحاكمة موكلهم بالتهم الفدرالية الموجهة اليه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، أي بعد فترة طويلة نسبياً من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

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