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أميركا تمدد الحماية المؤقتة للسودانيين والأوكرانيين

قصف في أوكرانيا
19 أغسطس 2023 00:52

مددت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، نظام الحماية المؤقتة للسودانيين والأوكرانيين حتى ربيع عام 2025.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في بيانات منفصلة، إنها ستمدد نظام الحماية المؤقتة للبلدين لمدة 18 شهرا اعتبارا من 20 أكتوبر المقبل وحتى 19 أبريل 2025.
وأعلنت الوزارة أيضا إدخال تعديلات أخرى ستمكن المزيد من الأوكرانيين والسودانيين المؤهلين من التقدم بطلب للحصول على الحماية المؤقتة، في ما يمثل نوعا من المساعدة لرعايا كلا البلدين الذين يدرسون في الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على وضعهم الطلابي حتى لو اضطروا لتقليل عدد المقررات الدراسية من أجل زيادة وقت العمل لديهم.
وقال أليخاندرو مايوركاس وزير الأمن الداخلي إن الوضع في أكرانيا يستدعي "استمرار الولايات المتحدة في توفير الأمان والحماية للأوكرانيين الذين قد لا يتمكنون من العودة إلى بلادهم".
وأضاف "سنواصل تقديم دعمنا للرعايا الأوكرانيين من خلال هذا الشكل المؤقت من أشكال الإغاثة الإنسانية".
وقالت الوزارة إن قرار التمديد سيستفيد منه نحو 26 ألف أوكراني مدرجين حاليا في نظام الحماية المؤقتة، كما أنه سيؤهل نحو 166700 أوكراني للالتحاق بالنظام.
كما أشار مسؤولون في الوزارة إلى أن التصعيد العسكري في السودان منذ أبريل 2023، "أدى إلى مقتل المئات وتسبب في حالة من عدم الاستقرار".
ويستفيد نحو 1200 سوداني حاليا من نظام الحماية المؤقتة، إلى جانب 2750 آخرين باتوا مؤهلين للانضمام للنظام.

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المصدر: وكالات
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