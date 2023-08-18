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قوات حفظ السلام الأممية تغادر معسكراً ثالثاً في مالي

أرشيفية
19 أغسطس 2023 01:17

نيويورك (الاتحاد) 

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أعلنت الأمم المتحدة سحب قواتها من معسكر ثالث في مالي، في إطار خطة الانسحاب الكامل من البلد بحلول 31 ديسمبر 2023. وقالت الأمم المتّحدة، في بيان: «تؤكد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) أن قافلة تنقل عناصر منها ومعدات من معسكرها في بلدة غوندام بمنطقة تمبكتو، وصلت إلى مدينة تمبكتو الأربعاء في إطار عملية الانسحاب، من دون وقوع حوادث». وتطبّق مينوسما قرار مجلس الأمن الذي اتخذ في نهاية يونيو الماضي، بإنهاء مهمة البعثة الأممية الموجودة في البلاد منذ عام 2013، استجابةً لرغبة باماكو. وأشار بيان الأمم المتّحدة إلى أن عملية الانسحاب الثالثة شملت مغادرة جنود من ساحل العاج والأمم المتّحدة والشرطة البنغلادشية.

حفظ السلام
قوات حفظ السلام
مالي
الأمم المتحدة
مينوسما
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