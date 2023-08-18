نيجيريا.. مقتل خمسة جنود بهجوم إرهابي

كانو (وكالات)

قُتل خمسة جنود نيجيريين عندما هاجم مسلحون من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، قافلة عسكرية كانت تسيّر دورية قرب الحدود مع الكاميرون، وفق ما أعلنت مصدران أمنيان أمس. ووقع الهجوم أمس الأول خارج بلدة غووزا القريبة من جبال ماندارا.

وفتح الإرهابيون النار بعدما مرّت إحدى مركبات القافلة على لغم ما أدى إلى انفجاره، بحسب المصدرين اللذين طلبا عدم ذكر اسميهما نظراً إلى أنهما لا يملكان إذناً للتحدث عن الهجوم.

وقال أحدهما: «دفع خمسة جنود الثمن الأكبر في الكمين وأصيب عدد آخر بجروح درجاتها متفاوتة». وأكد مصدر آخر أعطى الحصيلة ذاتها أن «إرهابيي «بوكو حرام» زرعوا القنبلة بين غووزا وقرية بيتا التي يسيّر الجنود دوريات منتظمة فيها».

وسيطرت جماعة «بوكو حرام» الإرهابية على غووزا في يوليو 2014، وحوّلتها إلى مقر لها، ورغم استعادتها من قبل قوات نيجيرية في مارس 2015، ما زال الإرهابيون ينفّذون هجمات على القرى من مخابئهم الجبلية.