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«الحوثي» تقصف تعز بقذائف الهاون

يمنيون يخرجون من تعز عبر طرق خطرة جراء الحصار الحوثي (أرشيفية)
19 أغسطس 2023 01:17

عدن (الاتحاد)

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هاجمت جماعة الحوثي بعض القرى في مديرية ماوية بمحافظة تعز بقصف عنيف استخدمت فيه قذائف الهاون، حسبما أفادت مصادر محلية. 
وبحسب المصادر، فإن جماعة الحوثي قصفت بالقذائف قرى منطقة الحوامرة بـ40 قذيفة هاون خلال 24 ساعة.
وأكدت المصادر أن القصف الحوثي تسبب بأضرار كبيرة في ممتلكات ومنازل المواطنين وإحراق مزارع ونفوق عدد من المواشي.
وكانت القوات المشتركة أعلنت أمس الأول، تدمير مرابض مدفعية لجماعة الحوثي استهدفت أعيانًا مدنية جنوب الحديدة وغرب تعز.
وأفاد الإعلام العسكري بأن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور الحديدة، وجّهت ضربات مركزة بالسلاح المناسب على مرابض مدفعية لجماعة الحوثي عقب استهدافها قرى آهلة بالسكان، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة ودقيقة في الأهداف المرصودة.
وكانت جماعة الحوثي استهدفت قرى منطقة السويهرة التابعة لمديرية مقبنة غرب تعز، وقرى أخرى جنوب مديريتي الجراحي والتحيتا بمحافظة الحديدة، ضمن تصعيدها وانتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين.

جماعة الحوثي
اليمن
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