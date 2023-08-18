السودان.. مخاوف حيال مصير النازحين مع تمدد المعارك

أسماء الحسيني (الخرطوم)

توسّع نطاق المعارك الجارية منذ أكثر من أربعة أشهر في السودان لتصل إلى مدينتين كبيرتين هما الفاشر والفولة، حسبما أفاد شهود عيان، أمس، في تطوّر فاقم المخاوف حيال مصير مئات آلاف النازحين الذين كانوا قد فرّوا إليهما من أعمال العنف في إقليم دارفور.

ومنذ اندلعت المعارك في 15 أبريل بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شهد دارفور، الإقليم الشاسع الواقع في غرب البلاد، إلى جانب العاصمة الخرطوم، أعمال عنف تعدّ الأسوأ.

وليل الخميس، استؤنفت المعارك في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بحسب الشهود، لتنهي هدوءاً استمرّ شهرين في المدينة المكتظة بالسكّان.

من جهتهم، أفاد سكّان أنّ أعمال العنف اندلعت مجدّداً في الفاشر في وقت متأخّر من ليل الخميس.

كما أفاد شهود عن أعمال قتالية في الفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان المحاذية لدارفور.

وامتدّ النزاع بالفعل إلى ولاية شمال كردفان التي تعدّ مركزاً للتجارة والنقل بين الخرطوم وأجزاء من جنوب السودان وغربه.

وفي هذه الأثناء، أكد مسؤولو 20 منظمة إنسانية دولية في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، أن «المجتمع الدولي ليس لديه أي عذر» لتأخره في تخفيف معاناة سكان السودان.

وقالوا إن نداءين لمساعدة نحو 19 مليون سوداني حصلا على تمويل «يزيد قليلاً على 27 في المئة.. وهناك حاجة لتغيير هذا الوضع».

وأشار الموقّعون على البيان إلى أن أكثر من 14 مليون طفل بحاجة للمساعدة الإنسانية، بينما فرّ أربعة ملايين شخص من القتال، سواء داخل السودان أو في بلدان مجاورة.

ومع حلول موسم الأمطار في يونيو، تضاعفت مخاطر انتشار الأوبئة بينما تحمل الأضرار التي لحقت بالمحاصيل خطر مفاقمة انعدام الأمن الغذائي.

من جهته، حذر حسين مناوي مستشار حركة تحرير السودان في تصريحات لـ«الاتحاد» من خطورة اتساع نطاق المعارك مكانياً وزمنياً، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين، خصوصاً في مدينتي نيالا والفاشر.

وقال مناوي، إن حركة تحرير السودان التي وقعت اتفاقية جوبا للسلام عام 2020، أعلنت منذ اندلاع المعارك في 15 أبريل موقفها المحايد، وطالبت طرفي الصراع وقف القتال المدمر، ومعالجة الأسباب العميقة التي أدت لاندلاعه، وعملت من أجل حماية المدنيين في الفاشر، وسترسل قوات من أجل حماية المدنيين في نيالا، منبهاً لخطورة الأزمة والكارثة الإنسانية، في كل ولايات السودان، داعياً لحشد الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة التداعيات الخطيرة.

وأضاف مناوي نطالب المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية الضغط على الطرفين المتصارعين من أجل وقف القتال، والجلوس لمائدة تفاوض.