السبت 19 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«إيكواس»: مستعدون للتدخل في النيجر إذا صدر الأمر

لقطة جماعية للقادة العسكريين في الإيكواس (أ ف ب)
19 أغسطس 2023 01:17

أكرا (وكالات)

أخبار ذات صلة
بعد تحديد موعد بدء التدخل العسكري.. «إكواس» ترسل وفداً إلى النيجر
"إكواس" تحدد "يوم الزحف" لبدء التدخل العسكري في النيجر

أفاد عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، أن المجموعة مستعدة للتدخل عسكرياً في النيجر إذا صدر الأمر بذلك. وجاء تصريح موسى بعد اجتماع استمر ليومين لقادة جيوش غرب أفريقيا في أكرا عاصمة غانا.
وأوضح موسى أن أي تدخل في النيجر سيكون قصير الأجل، ويهدف لاستعادة النظام الدستوري، منوهاّ إلى أنه تم اتخاذ القرار بشأن الموعد المحدد للتدخل العسكري في النيجر، «لكننا لن نعلن عنه».
واختتم قادة جيوش دول غرب أفريقيا، اليوم الثاني والأخير من المحادثات، حيث بحثوا تفاصيل تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا أخفقت الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب العسكري هناك.
وأطاح ضباط في الجيش بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو، ويرفضون دعوات من الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» وجهات أخرى لإعادته لمنصبه، وهو ما دفع «إيكواس» لإصدار أمر بتشكيل قوة احتياطية.
ووفقاً لما أظهره الجدول الرسمي للاجتماعات على مدى يومين، ناقش قادة الجيوش الجوانب اللوجستية، إضافة لجوانب أخرى تتعلق بنشر محتمل للقوات.
وقال موسى، في بداية الاجتماعات، أمس الأول، إن استخدام القوة لا يزال الملاذ الأخير، لكن «إذا فشلت كل الحلول الأخرى، فإن القوات في غرب أفريقيا، مستعدة للاستجابة لنداء الواجب».

إيكواس
الإيكواس
النيجر
رئيس النيجر
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
ليفربول يتحدى البداية السيئة والنقص!
الرياضي
ليفربول يتحدى البداية السيئة والنقص!
اليوم 20:20
صور من فوهة «زيمان» على سطح القمر التقطتها مركبة «لونا-25»
دنيا
وضع غير طبيعي في المركبة «لونا-25» قبل الهبوط على القمر
اليوم 20:01
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©