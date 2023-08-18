«إيكواس»: مستعدون للتدخل في النيجر إذا صدر الأمر

أكرا (وكالات)

أفاد عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، أن المجموعة مستعدة للتدخل عسكرياً في النيجر إذا صدر الأمر بذلك. وجاء تصريح موسى بعد اجتماع استمر ليومين لقادة جيوش غرب أفريقيا في أكرا عاصمة غانا.

وأوضح موسى أن أي تدخل في النيجر سيكون قصير الأجل، ويهدف لاستعادة النظام الدستوري، منوهاّ إلى أنه تم اتخاذ القرار بشأن الموعد المحدد للتدخل العسكري في النيجر، «لكننا لن نعلن عنه».

واختتم قادة جيوش دول غرب أفريقيا، اليوم الثاني والأخير من المحادثات، حيث بحثوا تفاصيل تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا أخفقت الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب العسكري هناك.

وأطاح ضباط في الجيش بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو، ويرفضون دعوات من الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» وجهات أخرى لإعادته لمنصبه، وهو ما دفع «إيكواس» لإصدار أمر بتشكيل قوة احتياطية.

ووفقاً لما أظهره الجدول الرسمي للاجتماعات على مدى يومين، ناقش قادة الجيوش الجوانب اللوجستية، إضافة لجوانب أخرى تتعلق بنشر محتمل للقوات.

وقال موسى، في بداية الاجتماعات، أمس الأول، إن استخدام القوة لا يزال الملاذ الأخير، لكن «إذا فشلت كل الحلول الأخرى، فإن القوات في غرب أفريقيا، مستعدة للاستجابة لنداء الواجب».