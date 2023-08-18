البحرية المغربية تعترض مجموعة من المهاجرين

الرباط (الاتحاد)

اعترض خفر السواحل في المغرب مجموعة من 75 مهاجراً، كانوا على متن قارب انطلق قبل ستة أيام من السنغال نحو جزر الكناري الإسبانية، حسبما أعلن مصدر عسكري أمس. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المصدر قوله أن «دورية لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية اعترضت الخميس في عرض ساحل الداخلة قارباً كان يقل 75 مرشحاً للهجرة غير الشرعية، يحملون جميعهم الجنسية السنغالية».

وأوضح أن «القارب انطلق يوم 12 أغسطس من السواحل السنغالية في اتجاه إسبانيا»، من دون إضافة تفاصيل.

وأشار إلى أن المهاجرين تلقوا الإسعافات الأولية قبل تسليمهم للدرك الملكي. وعادة ما يتم إرجاع المهاجرين السنغاليين إلى بلادهم، بتنسيق بين الرباط ودكار.