هولندا.. اليمين مستعدّ لتشكيل حكومة مع أقصى اليمين

أعلن الحزب اليميني الليبرالي في هولندا، الجمعة، أنّه مستعدّ لتشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب اليميني المتطرّف بزعامة غيرت فيلدرز بعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في 22 نوفمبر المقبل.

وردّاً على سؤال لأحد الصحافيين، أكّد رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته ما أعلنته الزعيمة الجديدة لحزبه "في في دي" لجهة استعداد اليمين الليبرالي لتقاسم السلطة مع اليمين المتطرّف بعد الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي" عن ديلان يزيلغوز الزعيمة الجديدة للحزب قولها إنّها لا تستبعد المشاركة في ائتلاف حكومي مع حزب فيلدرز.

تعليقاً على تصريح الزعيمة الجديدة للحزب، قال روته "نعم. أوافق تماماً".

بعدما تولّى منصب رئيس الوزراء لمدّة 13 عاماً، سيتقاعد روته من الحياة السياسية في أعقاب الانتخابات.

وسارع فيلدرز إلى الترحيب بقرار الحزب الليبرالي.

وقال، في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "هذه أخبار جيّدة".

وعين ديلان يزيلغوز الزعيمة الجديدة لحزب "في في دي"، الاثنين، على رأس قائمة الحزب للانتخابات التشريعية.

ويزيلغوز التي تولّت وزارة العدل وصلت إلى هولندا طفلة لاجئة وهي مكلّفة خصوصاً التعامل مع ملفّ الهجرة.

وتجري الانتخابات المبكرة بعدما انهار ائتلاف رباعي بقيادة روته بسبب خلافات حول كيفية التعاطي مع مسألة الهجرة.

وأراد روته فرض قيود على لمّ شمل عائلات طالبي اللجوء.