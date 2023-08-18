"إكواس" تحدد "يوم الزحف" لبدء التدخل العسكري في النيجر

قال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، اليوم الجمعة، إن التكتل اتفق على "يوم الزحف" لتدخل عسكري محتمل لاستعادة النظام في النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، دون أن يعلن الموعد بالتحديد.

وأدلى المسؤول بهذه التصريحات في ختام اجتماعات استمرت يومين حضرها قادة جيوش غرب أفريقيا في العاصمة الغانية أكرا ناقشوا خلالها الجوانب اللوجستية واستراتيجية الاستخدام المحتمل للقوة في النيجر التي قالت مجموعة إيكواس إن اللجوء إليها سيكون الخيار الأخير.

وقال موسى، في ختام الاجتماعات "مستعدون للذهاب في أي وقت يصدر فيه الأمر. تحدد يوم الزحف أيضا".

وأضاف "لقد اتفقنا بالفعل وحددنا الإجراءات المطلوبة للتدخل"، مؤكدا على أن المجموعة لا تزال تسعى للتعامل مع المجلس العسكري بشكل سلمي.

وتابع" في الوقت الذي نتحدث فيه، ما زلنا نجهز بعثة وساطة لإرسالها للبلاد. لذلك، لم نغلق أي باب".

وأطاح ضباط في الجيش بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليوالماضي، مما دفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإصدار أمر بتشكيل قوة احتياطية.

وقال مسؤول في إكواس، الخميس، إن معظم الدول الأعضاء في المجموعة والبالغ عددها 15 مستعدة للمشاركة في القوة المشتركة.

ورفض قادة الجيوش الكشف عن عدد القوات التي ستنشرها المجموعة أو أي تفاصيل استراتيجية أخرى.