السبت 19 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كوريا الشمالية تعلن إطلاق مقاتلات مع اقتراب طائرة أميركية

طائرة عسكرية تابعة لكوريا الجنوبية
18 أغسطس 2023 22:20

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، عن جيش البلاد قوله إنه سارع بإطلاق طائرات حربية بعد أن انتهكت طائرة استطلاع أميركية أجواء المنطقة الاقتصادية قبالة الساحل الشرقي.
وقال متحدث باسم الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي، في تقرير الوكالة الرسمية، إن الحادث الذي وقع أمس الخميس "استفزاز عسكري خطير" وإن كوريا الشمالية تدرس إجراءات لردع أي اختراقات في المستقبل.
جاء الحادث قبل قمة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان. وكان نائب كوري جنوبي قد قال، أمس الخميس، مستندا إلى معلومات استخباراتية، إن كوريا الشمالية قد تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات أو تقوم بإجراء عسكري آخر للاحتجاج على الاجتماع.
يجتمع الرئيس جو بايدن في كامب ديفيد بولاية ماريلاند مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على أمل توطيد العلاقات بين سول وطوكيو وسط التهديدات النووية من كوريا الشمالية بالتزامن مع تنامي النفوذ الإقليمي للصين.
ومن المقرر أيضا أن تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم الاثنين تدريبات عسكرية مشتركة تستمر 11 يوما.

أخبار ذات صلة
اليابان تنشر مقاتلات وسط دوريات روسية وصينية
أميركا تعلن قراراً جديداً بشأن تزويد أوكرانيا بمقاتلات
المصدر: وكالات
كوريا الشمالية
مقاتلات
طائرة استطلاع
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
ليفربول يتحدى البداية السيئة والنقص!
الرياضي
ليفربول يتحدى البداية السيئة والنقص!
اليوم 20:20
صور من فوهة «زيمان» على سطح القمر التقطتها مركبة «لونا-25»
دنيا
وضع غير طبيعي في المركبة «لونا-25» قبل الهبوط على القمر
اليوم 20:01
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©