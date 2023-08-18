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اليابان تنشر مقاتلات وسط دوريات روسية وصينية

طائرة "ال-38" الروسية تحلق بين بحر اليابان وبحر الصين الشرقي
18 أغسطس 2023 17:16

قالت اليابان، اليوم الجمعة، إنها نشرت طائرات مقاتلة بعد رصد طائرتين روسيتين من طراز "إل-38" وهما تحلقان ذهابا وإيابا بين بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، حيث تجري روسيا دوريات ومناورات بحرية مشتركة مع الصين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن سفن القوات البحرية الروسية والصينية تجري دوريات مشتركة في المحيط الهادي ومناورات بحرية في بحر الصين الشرقي.
وذكرت الوزارة "في بحر الصين الشرقي، أُجريت تدريبات على إعادة تزويد السفن بإمدادات المياه والوقود من سفن الدعم".
وتابعت "تبحر مجموعة من السفن التابعة للبحرية الروسية وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني في الوقت الراهن في مياه بحر الصين الشرقي وقطعت مسافة 6400 ميل بحري منذ بدء الدورية".
وأردفت أن روسيا والصين أجرتا مناورات مضادة للغواصات وصدتا محاكاة لغارات جوية للعدو وأجرتا تدريبا للإنقاذ في البحر ونفذتا عمليات إقلاع وهبوط بطائرات هليكوبتر على أسطح السفن الحربية.
يأتي نشاط القوات الجوية الروسية بعد يوم من رصد طوكيو سفنا تابعة للبحرية الروسية والصينية تعبر المياه بين جزيرتي أوكيناوا ومياكو في جنوب اليابان.

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