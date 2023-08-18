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أميركا تعلن قراراً جديداً بشأن تزويد أوكرانيا بمقاتلات

سرب من مقاتلات أف-16
18 أغسطس 2023 16:44

قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة وافقت على إرسال طائرات إف-16 المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا فور اكتمال تدريب الطيارين.
وسعت أوكرانيا بقوة للحصول على هذه المقاتلات أميركية الصنع لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.
وقال المسؤول، أمس الخميس، إن واشنطن منحت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة ستُسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا عند حصول الطيارين على التدريب.
وقال فوبكه هوكسترا وزير الخارجية الهولندي، عبر منصة "إكس"، المعروفة سابقا بتويتر، "نرحب بقرار واشنطن تمهيد الطريق لإرسال طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا".
وأضاف "الآن، سنناقش الأمر أكثر مع شركائنا الأوروبيين".
وقالت الدنمارك أيضا إنها ستبحث الآن تزويد كييف بالمقاتلات.
وصرح جاكوب إليمان جنسن وزير الدفاع الدنماركي، لوكالة "ريتساو" للأنباء اليوم الجمعة، بأن الحكومة "قالت مرات عدة إن التبرع هو الخطوة الطبيعية التالية بعد التدريب. نناقش ذلك مع الحلفاء المقربين، وأتوقع أن نتمكن قريبا من أن نصبح عمليين أكثر في هذا الصدد".
ومن المقرر أن يبدأ تحالف من 11 دولة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل مقاتلات "إف-16" هذا الشهر في الدنمارك.
وتقود الدنمارك وهولندا، وهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الجهود الدولية لتدريب الطيارين الأوكرانيين بالإضافة إلى أطقم الدعم وصيانة الطائرات وتمكين أوكرانيا في نهاية المطاف من الحصول على مقاتلات إف-16 لاستخدامها في الأزمة الحالية.

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المصدر: وكالات
أف-16
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