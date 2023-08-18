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أوكرانيا تستهدف مواقع حيوية في العاصمة موسكو

آثار القصف على مركز معارض في موسكو
18 أغسطس 2023 16:18

أكّدت روسيا، اليوم الجمعة، أن مسيّرات أوكرانية استهدفت "مواقع في موسكو والمنطقة" المحيطة بها.
وأضافت روسيا أنها دمرت المسيّرات فوق موسكو حيث تزايدت الهجمات المماثلة في الأسابيع الأخيرة، في سياق الهجوم الأوكراني المضاد.
وقال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو "هذه الليلة، دمّرت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيّرة. سقط هيكلها في منطقة مركز المعارض ولم تتسبب في أضرار كبيرة للمبنى".
وأشار إلى أن فرق الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث، ووفقا للمعلومات الأولية، ليست هناك إصابات.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، نفّذت كييف الهجوم عند الساعة 04,00 صباحا بالتوقيت المحلي (01,00 ت غ) واستهدف "مواقع في موسكو والمنطقة".
ويستضيف مركز المعارض، الواقع في غرب العاصمة الروسية على مسافة خمسة كيلومترات من الكرملين مقر الرئيس فلاديمير بوتين، معارض للمهنيين، بحسب موقعه الإلكتروني.
وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلا عن هيئة الطوارئ، عن "انهيار جزئي لجدار خارجي في أحد أجنحة المجمع".
وأضافت الوكالة أن المجال الجوي قرب مطار فنوكوفو الدولي في موسكو أُغلق لفترة وجيزة.
- تكثيف الهجمات
تتزايد هجمات الطائرات المسيّرة داخل الأراضي الروسية منذ أسابيع من دون التسبب في أضرار أو إصابات في معظم الأحيان، وتستهدف العاصمة موسكو بشكل خاص.
وفي 11 أغسطس الجاري، أعلن الجيش الروسي تدمير مسيّرة أوكرانية في منطقة غابات في غرب موسكو.
في أواخر يوليو الماضي ومطلع أغسطس، دمّرت طائرات مسيرة فوق مدينة موسكو، ما تسبب في أضرار طفيفة لواجهة برجين. وفي مايو، أسقطت مسيّرتان فوق الكرملين.

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المصدر: رويترز
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