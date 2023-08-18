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فيضانات وإصابات إثر هبوب عواصف بألمانيا

فيضانات وإصابات إثر هبوب عواصف بألمانيا
18 أغسطس 2023 15:54

اجتاحت عواصف رعدية عاتية أجزاء من جنوب ألمانيا الخميس، وحتى ما بعد منتصف الليل، فيما تسبب تساقط الأشجار في وقوع إصابات عديدة.

وغمرت مياه الأمطار أنفاق العبور تحت الأرض في منطقة فرانكونيا في شمال غرب بافاريا.

وقالت السلطات إن أطقم الطوارئ تلقت مئات الاتصالات طوال الليل.

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وفُقد شاب كان يجدف على متن قارب على الجانب النمساوي من بحيرة كونستانس الواقعة على الحدود الألمانية، خلال العاصفة.

واستأنفت الشرطة أعمال البحث عنه اليوم الجمعة. وأفادت تقارير بأن الرياح العاتية أطاحت به عبر البحيرة في قاربه أمس الخميس.

وأجرت أجهزة الطوارئ حملة بحث في البحيرة مساء أمس الخميس باستخدام العديد من القوارب ومروحية، ولكنها اضطرت لوقف الجهود بسبب الظلام.

المصدر: وكالات
عواصف
ألمانيا
عواصف رعدية
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