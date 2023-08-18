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فرق الإنقاذ الكندية تكافح حرائق الغابات وإجلاء سكان مدينة يلونايف

فرق الإنقاذ الكندية تكافح حرائق الغابات وإجلاء سكان مدينة يلونايف
18 أغسطس 2023 08:54

كافحت فرق الإطفاء الكندية الخميس لمنع حرائق الغابات من بلوغ مدينة يلونايف في شمال البلاد التي يغادرها سكانها بالسيارات والطائرات بعد صدور أمر بإخلائها.
وحلقت طائرات رش المياه على ارتفاع منخفض فوق يلونايف بينما غطى الدخان الكثيف عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية الشاسعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

ويقول مسؤولون إن الحريق، الذي يتحرك ببطء، هو الآن على مسافة 15 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من المدينة وقد يصل أطرافها بحلول يوم السبت ما لم تهطل الأمطار.
وقالت خدمة الإطفاء الإقليمية في بيان على فيسبوك "نواجه أياماً شديدة الصعوبة في الفترة المقبلة، حيث تهب رياح... يومي الجمعة والسبت مما سيدفع النار تجاه يلونايف".

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وعقد رئيس الوزراء جاستن ترودو الخميس اجتماعاً لفريق الاستجابة للحوادث من أجل مناقشة الحرائق. ويضم الفريق مسؤولين كبار ووزراء ويجتمع في حالات الأزمات.
وقال وزير الدفاع بيل بلير لهيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي) بعد الاجتماع إن الحكومة الاتحادية تتابع عن قرب عمليات الإجلاء وأضاف أنها مستعدة لنقل السكان جواً بسرعة إذا انقطعت الطرق البرية.
وهذا أسوأ موسم من حرائق الغابات تشهده كندا على الإطلاق مع وجود أكثر من ألف حريق مستعر في أنحاء البلاد 265 منها في الأقاليم الشمالية الغربية. ويقول خبراء إن تغير المناخ أدى لتفاقم أزمة حرائق الغابات.

المصدر: وكالات
حرائق
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