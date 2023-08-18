مراكز مكافحة الأمراض الأميركية تتعقب سلالة جديدة من "كورونا"

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس إنها تتعقب سلالة جديدة من الفيروس المسبب لكوفيد-19.

وأضافت في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إن السلالة تسمى (بي.إيه.2.86) ورُصدت في الولايات المتحدة والدنمارك.

وأضافت المراكز "نصيحة مراكز مكافحة الأمراض لحماية أنفسكم من كوفيد-19 تظل كما هي وذلك ريثما نجمع المزيد من المعلومات حول (بي.إيه.2.86)".

كانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق من أمس الخميس على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنها صنفت (بي.إيه.2.86) على أنه "متحور تحت المراقبة" نظراً للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله.