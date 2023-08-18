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زلزال قوي يضرب العاصمة الكولومبية

زلزال قوي يضرب العاصمة الكولومبية
18 أغسطس 2023 07:47

ضرب زلزال قوي العاصمة الكولومبية بوغوتا الخميس، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار وأثار حالة ذعر في أوساط السكان أدت إلى وفاة امرأة اثر قفزها من أحد المباني، وفق السلطات.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار كبيرة، ولكن وفقاً لرئيس البلدية كانت هناك "تقارير عن أشخاص محاصرين في المصاعد وأحداث طفيفة أخرى".
وأفاد مركز المسح الجيولوجي الكولومبي بأن قوّة الزلزال بلغت 6,1 درجات بينما ذكر مركز المسح الجيولوجي الأميركي بأن قوته بلغت 6,3 درجات.
وأوضح المركز الكولومبي بأن الزلزال ضرب عند الساعة 12,04 (17,04 ت غ)، وكان مركزه في إل كالفاريو وسط البلاد، على بعد 40 كلم جنوب شرق بوغوتا.
واهتزّت المباني فيما انطلقت صفارات الإنذار ونزل آلاف السكان إلى الشوارع وسط حالة من الذعر.

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المصدر: وكالات
زلزال
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