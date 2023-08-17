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ماليزيا.. مقتل 10 أشخاص بتحطم طائرة خفيفة

فرق الأنقاذ في موقع تحطم الطائرة
18 أغسطس 2023 01:33

كوالالمبور (وكالات) 

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أعلنت الشرطة الماليزية أنّ طائرة ركّاب صغيرة تحطّمت أمس، على طريق في ولاية سيلانغور (وسط) ممّا أسفر عن مقتل جميع ركّابها الثمانية بالإضافة إلى شخصين كانا على الطريق.
وقال قائد الشرطة المحلية محمد إقبال إبراهيم: «في الوقت الراهن، أستطيع أن أقول إنّ ما لا يقلّ عن 10 أشخاص قُتلوا في تحطّم الطائرة».
وأوضح أنّ «شخصين، أحدهما في سيارة والآخر على دراجة نارية، لقيا مصرعهما إلى جانب الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة».
من جهتها، قالت هيئة الطيران المدني الماليزية في بيان إنّ الطائرة كان على متنها ستّة ركّاب وطاقم من شخصين عندما تحطّمت. ولم تأت الهيئة على ذكر أيّ حصيلة للحادث.
وأحد الركاب القتلى هو عضو في برلمان ولاية باهانغ (وسط) مكلّف شؤون الإسكان والبيئة، بحسب الشرطة.
ووقع الحادث قرب مدينة إيلمينا الواقعة في ضواحي شاه علم عاصمة ولاية سيلانغور.
وأقلعت الطائرة من جزيرة لانغاوي في شمال البلاد متّجهة إلى مطار سلطان عبد العزيز شاه الواقع غربي العاصمة كوالالمبور، بحسب رئيس هيئة الطيران المدني نور زمان محمود.
وقال محمود إنّه «لم يتمّ إطلاق أيّ نداء استغاثة»، مشيراً إلى فتح تحقيق لتجلية ملابسات الحادث.

ماليزيا
الشرطة الماليزية
تحطم طائرة
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