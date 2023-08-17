الناتو: أوكرانيا من يقرّر شروط التفاوض مع روسيا

كييف (وكالات)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس، أنّ أوكرانيا وحدها من يقّرّر شروط أي مفاوضات سلام يمكن أن تجري مع روسيا، مؤكّدًا أن سياسة الحلف لم تتغير، بعد تصريحات أدلى بها مدير مكتبه الخاص ستيان جنسن. وقال ستولتنبرغ «الأمر متروك للأوكرانيين لتقرير التوقيت الذي تكون فيه الظروف مواتية للمفاوضات واتّخاذ قرارات فيما يتعلّق بطاولة مفاوضات، في حال ستجرى، ما يشكلّ حلًّا مقبولًا»، مضيفاً «مهمّتنا هي أن ندعمهم».

وجاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال اجتماع عام ضمّ العديد من صناع القرار النروجيين في أرندال، وهي بلدة صغيرة في جنوب النروج.

وألمح جنسن قبل يومين من المكان نفسه إلى أن حلاً للنزاع قد يتمثل في تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لها لصالح روسيا مقابل انضمامها إلى الناتو، قبل أن يعود ليوضح تصريحاته.

وفي سياق آخر، أكّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن كييف تعتزم بذل جهود سياسية لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن أوكرانيا تسعى إلى التعامل مع هذه التفاعلات الدبلوماسية «باحترام وعملاً بمبدأ المنفعة المتبادلة». وقال كوليبا أمس الأول «إنّنا نبدأ من الصفر في أفريقيا، تحتاج قارة أفريقيا إلى عمل منهجي وبعيد المدى، لا يحصل ذلك بين ليلة وضحاها».

واعتبر كوليبا الجهود الأوكرانية بمثابة «هجوم دبلوماسي مضاد» في مواجهة المساعي الروسية لتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية.

في غضون ذلك وصلت أمس، أول سفينة شحن غادرت أوكرانيا عقب انتهاء اتفاق الحبوب إلى المياه التركية، بحسب ما أظهرت مواقع متابعة حركة الملاحة البحرية.

وغادرت السفينة «جوزيف شولت» ميناء أوديسا الأوكراني الأربعاء الماضي، وأظهرت مواقع تتبع حركة الملاحة البحرية السفينة لدى دخولها المياه الإقليمية التركية مستخدمة طريقا غربيا تجنّب المياه الدولية لصالح تلك الخاضعة لسيطرة رومانيا وبلغاريا، البلدان المنضويان في حلف شمال الأطلسي.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن السفينة تستخدم «ممرا إنسانيا جديدا» أقامته كييف، بعدما أطلقت روسيا الأسبوع الماضي طلقات تحذيرية على سفينة شحن متجهة إلى ميناء إزمايل على نهر الدانوب في جنوب أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن السفينة ظلت عالقة في ميناء أوديسا لمدة عام ونصف العام بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتستخدم أوكرانيا حالياً نهر الدانوب لتصدير حبوبها، وينقل جزء كبير منها عبر النهر ويصل في النهاية إلى البحر الأسود على الحدود الأوكرانية الرومانية.

وقد أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مسؤولين أميركيين يجرون محادثات مع تركيا وأوكرانيا وجيرانها بشأن زيادة حركة النقل على طول الدانوب.