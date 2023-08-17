أفغانستان.. الصليب الأحمر يعتزم الإلغاء التدريجي لبرنامج المستشفيات

جنيف (وكالات)

قال متحدث إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستنهي على الأرجح تمويل 25 مستشفى في أفغانستان بنهاية أغسطس بسبب قيود التمويل، وسط مخاوف متزايدة من انخفاض المساعدات لأفغانستان.

وقال ديوجو ألكانتارا المتحدث باسم الصليب الأحمر في أفغانستان أمس: «على الرغم من أننا مستمرون في التواصل مع وزارات الحكومة والجهات المانحة والمنظمات للتوصل لآليات بديلة ومستدامة لدعم قطاع المستشفيات، من المتوقع الإلغاء التدريجي لبرنامج المستشفيات بصورة مبدئية في نهاية أغسطس».

وأضاف ألكانتارا «اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليس لديها تفويض ولا موارد لمواصلة التشغيل الكامل لقطاع الرعاية الصحة العام في الأمد الطويل».

وفي أبريل، قالت اللجنة إن مجلس إدارتها أقر خفض الإنفاق (475.30 مليون دولار) خلال 2023 وأوائل 2024 وتقليص العمليات في بعض المواقع مع توقع انخفاض ميزانيات المساعدات الإنسانية.

ويأتي إنهاء البرنامج في وقت تتزايد فيه المخاوف من تبعات خفض المساعدات الإنسانية لأفغانستان ووقف أغلب أشكال المساعدات الدولية التي كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأفغاني.

وستواصل اللجنة ومقرها جنيف، برامجها الصحية الأخرى في أفغانستان، بما في ذلك برنامج إعادة تأهيل ذوي الإعاقات.