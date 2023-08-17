لبنان يرفض استقبال أي مهاجر لا يحمل جنسيته

بيروت (الاتحاد)

أعلنت الحكومة اللبنانية رفضها استقبال أي مهاجر لا يحمل الجنسية اللبنانية هاجر بطريقة غير نظامية، وذلك عقب تبليغها بانطلاق قارب هجرة من المياه باتجاه قبرص.

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان أمس، إنها «تبلغت بانطلاق قارب هجرة غير شرعي من المياه الإقليمية اللبنانية باتجاه قبرص».

وأكدت الوزارة «التزام لبنان باستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متن القارب»، معربة في الوقت ذاته عن إدانة الهجرة غير الشرعية.

وشددت على «رفض لبنان استقبال أي مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما تكن نقطة انطلاق القارب الذي كان على متنه».

وأعربت الخارجية عن «قلقها إزاء ازدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة السوريين منهم».

وقالت إن «هذه الدول ترفض إدخال السوريين إليها وتعيدهم قسراً عبر دول ثالثة إلى مناطق سورية».

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفاً مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.