الجمعة 18 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لبنان يرفض استقبال أي مهاجر لا يحمل جنسيته

وزارة الخارجية اللبنانية
18 أغسطس 2023 01:34

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أصحاب الودائع» يحتجون أمام البرلمان اللبناني
عقوبات أميركية على جمعية لبنانية تابعة لـ«حزب الله»

أعلنت الحكومة اللبنانية رفضها استقبال أي مهاجر لا يحمل الجنسية اللبنانية هاجر بطريقة غير نظامية، وذلك عقب تبليغها بانطلاق قارب هجرة من المياه باتجاه قبرص.
وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان أمس، إنها «تبلغت بانطلاق قارب هجرة غير شرعي من المياه الإقليمية اللبنانية باتجاه قبرص».
وأكدت الوزارة «التزام لبنان باستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متن القارب»، معربة في الوقت ذاته عن إدانة الهجرة غير الشرعية.
وشددت على «رفض لبنان استقبال أي مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما تكن نقطة انطلاق القارب الذي كان على متنه».
وأعربت الخارجية عن «قلقها إزاء ازدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة السوريين منهم».
وقالت إن «هذه الدول ترفض إدخال السوريين إليها وتعيدهم قسراً عبر دول ثالثة إلى مناطق سورية».
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفاً مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.

لبنان
الحكومة اللبنانية
وزارة الخارجية اللبنانية
الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير النظامية
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«زايد الإنسانية»: الإمارات منارة للعمل الخيري والإنساني حول العالم
الإمارات
«زايد الإنسانية»: الإمارات منارة للعمل الخيري والإنساني حول العالم
اليوم 12:15
خورفكان يفتح المدرجات للجماهير
الرياضي
خورفكان يفتح المدرجات للجماهير
اليوم 12:15
«الجولة الثانية» من «جائزة زغرب» للجودو غداً
الرياضي
«الجولة الثانية» من «جائزة زغرب» للجودو غداً
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©