اليمن.. ضبط قارب محمل بأسلحة مهربة

عدن (الاتحاد)

ضبطت القوات اليمنية المشتركة المنتشرة في سواحل محافظتي تعز والحديدة، قاربًا يحمل أسلحة مهرَّبة، وألقت القبض على مالك القارب وأحالته للتحقيق. وقال مصدر مسؤول في القوات المشتركة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن «الدوريات المنتشرة في مسرح عمليات تعز والحديدة اشتبهت بالقارب الذي كان المهربون يخفون الأسلحة على متنه».

وأكد المصدر، أن الدورية ضَبطَت القارب محملًا بالأسلحة، وألقت القبض على طاقم القارب وسيتم إحالتهم الى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق وإحالتهم للقضاء. وكانت القوات المشتركة قد ضبطت خلال السنوات الماضية أسلحة وممنوعات كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي.