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مقتل 4 إرهابيين بغارة في كركوك بالعراق

أرشيفية
18 أغسطس 2023 01:33

هدى جاسم (بغداد)

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أعلن العراق أمس، قتل 4 عناصر من مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي في قصف جوي بمحافظة كركوك شمالي البلاد. 
وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان، أن طائرات عراقية قامت بقصف جوي استهدف مواقع لمسلحي «داعش» بمنطقة «وادي الشاي» في كركوك. وأوضحت أن العملية أسفرت عن العثور على جثث 4 من مسلحي التنظيم إحدها مفخخة تم تفجيرها ميدانياً وتدمير مخبأ كبير داخله مقرات جوالة وغرف تحت الأرض وثلاث ساحات للرماية.  وأضافت أنه جرى كذلك تفكيك 4 عبوات ناسفة والعثور على 3 عاكسات للطاقة الشمسية، مشيرةً إلى أنه عثر كذلك على مجموعة من الرسائل بين المسلحين مكتوبة بخط اليد إضافة إلى تجهيزات مدنية وعسكرية وأثاث وتجهيزات ومواد غذائية وخزانات ماء ومضخات والعثور على قاذفة «آر بي جي» مدمرة. 
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على «داعش» باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

كركوك
داعش
العراق
خلية الإعلام الأمني
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