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الاتحاد الأفريقي: وحدة ليبيا وسلامتها واستقرارها لا تُسترد إلا بالوسائل السلمية

أرشيفية
18 أغسطس 2023 01:33

حسن الورفلي (بنغازي)

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هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات خلفت 55 قتيلاً

أعرب الاتحاد الأفريقي، أمس، عن قلقه إزاء تطورات الوضع الأمني في العاصمة الليبية، طرابلس.
وقالت مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان، إن رئيسها «موسى فقي محمد يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع الأمني في طرابلس والتي أوقعت خسائر في الأرواح وعديد الجرحى».
وحض فقي «كافة الأطراف المعنية وجميع الفاعلين العسكريين والسياسيين والاجتماعيين على وضع حد فوري لكل الأعمال العدائية»، ذكر جميع المعنيين بالحاجة الملحة لمواصلة الجهود الجارية نحو المصالحة الوطنية.
وأكد أن «وحدة ليبيا وسلامها واستقرارها ومكانتها الدولية التاريخية لا يمكن أن تُسترد إلا بالوسائل السلمية».
وشهدت مناطق جنوب شرق طرابلس تطورات أمنية متسارعة على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة، الاثنين، قبل أن يعلن أعيان «سوق الجمعة»، الثلاثاء، تسليم آمر اللواء إلى جهة محايدة، والبدء في ترتيبات تنفيذية لوقف إطلاق النار، وحصر الأضرار لتعويض أصحابها، بناء على اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وأفاد المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم، بوقوع 55 قتيلاً و146 جريحاً، جراء الاشتباكات.

الاتحاد الأفريقي
ليبيا
الأزمة الليبية
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