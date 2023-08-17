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الصومال يدعو المدنيين إلى المشاركة في مواجهة الإرهاب

حمزة عبدي بري رئيس الوزراء الصومالي
18 أغسطس 2023 01:34

مقديشو (الاتحاد)

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دعا رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أمس، جميع قطاعات المجتمع والمدنيين للمشاركة في الحرب ضد حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة». 
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» عن بري قوله، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء: إن «البلاد في حالة حرب حيث يتعين على الجميع القيام بدورهم، للقضاء على فلول الإرهاب». وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود الذي وصل إلى مدينة طوسمريب لمتابعة ومراقبة جبهات القتال وتنظيم السكان المحليين وتحفيز القوات الحكومية من أجل تحرير البلاد. 
واطلع مجلس الوزراء، على تقرير تقدم به قائد الجيش الصومالي إبراهيم شيخ محيى الدين حول آخر الأوضاع الأمنية والعمليات الجارية التي يقوم بها الجيش بالتعاون مع السكان المحليين من أجل تصفية فلول الإرهابيين.
ووفق الوكالة، «يواصل الجيش الوطني عمليات التصفية ضد فلول ميليشيات الشباب الإرهابية الذين يتواجدون في المناطق الريفية في أقصى جنوب البلاد». 
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية الجنرال عبد الله علي عانود أعلن في مؤتمر صحفي، إن «الجيش قتل في عملية عسكرية، نحو 30 عنصراً من ميليشيات «الشباب» الإرهابية في محافظة «غلغدود» بولاية «غلمدغ». 
وحث المتحدث باسم وزارة الدفاع، سكان المناطق التابعة لمدينتي «جلهريري ‏وعيل بور» إلى الابتعاد قدر الإمكان عن المناطق التي تتحصن فيها فلول العناصر الإرهابية.‏
 ‏ ‏وأشار إلى أن الجيش الصومالي يواصل عمليات التصفية ضد فلول «‏الشباب» الذين يتواجدون في المناطق الريفية في أقصى جنوب البلاد.‏

الصومال
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حمزة عبدي بري
مواجهة الإرهاب
مكافحة الإرهاب
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حركة الشباب الإرهابية
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