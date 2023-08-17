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السودان.. مقتل 19 عامل إغاثة منذ بدء الأزمة

عمال يصطفون لملء خزانات المياه من بئر في مدينة القضارف (أ ف ب)
18 أغسطس 2023 01:33

الخرطوم (الاتحاد)

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أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أمس، أن 19 عامل إغاثة قتلوا بالسودان منذ بدء الأزمة في أبريل.
وذكر بيان صادر عن المكتب أنه «منذ اندلاع الأزمة في جميع أنحاء السودان منتصف أبريل، أصبحت البلاد من أكثر الأماكن خطورةً وصعوبةً على العاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل 19 من عمال الإغاثة في 17 هجوماً هذا العام».
وأضاف: «مع اقتراب اليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 أغسطس الجاري، نأسف لوفاة زملائنا، وندعو إلى محاسبة مرتكبي الهجمات على عمال الإغاثة والمساعدات».
وأشار البيان إلى أن «المرافق الإنسانية تعرضت للهجوم، حيث تم نهب ما لا يقل عن 53 مستودعًا للمساعدات الإنسانية و87 مكتبًا، وسرقة 208 سيارات حتى 13 أغسطس».
وأكد البيان أنه «مع استمرار القتال في السودان يظل العاملون بالمجال الإنساني في البلاد ملتزمين ببذل كل ما بوسعهم لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للملايين المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية رغم التحديات».
ونقل البيان عن منسق الشؤون الإنسانية الأممي بالإنابة في السودان إيدي رو قوله: «يجب أن تتوقف الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني في السودان فورًا».
وحث البيان «جميع أطراف النزاع على تسهيل العمل الإنساني وحماية الذين يقدمونه».
وفي السياق، أكد وزير الرعاية الاجتماعية في ولاية الخرطوم، صديق حسن فريني، أن التقديرات حتى الآن تشير إلى نزوح نحو 5 ملايين من سكان العاصمة السودانية إلى باقي الولايات، لافتًا إلى أن الأزمة تسببت في زيادة معدلات الفقر إلى 80%.
وقال فريني، في تصريحات لوسائل إعلام، إن «مسألة ارتفاع نسبة حجم الفقر في السودان أمر طبيعي، خاصة أن ما تعرضت له البلاد مؤخراً ليس بالأمر السهل، ووفقاً لتقديرات حتى الآن فقد نزح نحو 5 ملايين من سكان ولاية الخرطوم إلى باقي ولايات السودان».
وأضاف أن «الأزمة تسببت في تفاقم الوضع الاقتصادي وزيادة مستوى الفقر أكثر مما كانت عليه سابقا، ويقدر الفقر تقريبا بنحو 80% ما يضاعف المسؤولية مستقبلاً».
أمنياً، تجددت اشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أمس، في الخرطوم ومدينتي «نيالا» و«الفولة».
وأفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات بأسلحة ثقيلة وخفيفة جنوبي الخرطوم، تحديداً في محيط منطقة «المدينة الرياضية»، مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان.
كما شهدت مدينة «بحري» شمالي الخرطوم اشتباكات بين الطرفين، بالإضافة إلى اشتباكات مماثلة في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، مع سماع أصوات مدفعية ثقيلة، وفقا لشهود.
وفي مدينة «نيالا» مركز ولاية جنوب دارفور، قال شهود عيان إن المدينة شهدت اشتباكات، ما أدى إلى تدمير منازل جراء قصف عشوائي على أحياء سكنية.

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