الجمعة 18 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إخلاء مدينة شمال كندا مع اتساع حرائق الغابات

طائرة تجلي سكاناً في كندا بسبب حرائق الغابات
17 أغسطس 2023 23:20

غصّ مطار محلي في يلونايف، إحدى أكبر المدن في الشمال الكندي، بالآلاف من سكان المدينة التي أصدرت السلطات أوامر بإخلائها مع اتساع رقعة حرائق الغابات، وسط مساع تبذل لإجلائهم جوا، في حين شهد الطريق السريع الوحيد الذي لا يزال مفتوحا في المنطقة حركة نزوح كثيفة باتّجاه الجنوب.صباح الخميس كان لا يزال مشتعلا أكثر من ألف حريق غابات، بما في ذلك 230 في الأراضي الشمالية الغربية.

وصدرت أوامر لسكان المدينة البالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة بمغادرتها بحلول ظهر الجمعة، إما برا وإما في رحلات جوية تجارية أو عسكرية.

من جهتها حذّرت رئيسة بلدية يلونايف ريبيكا ألتي السائقين من أن النيران بدأت تلامس أطراف طرق سريعة ما من شأنه أن يحد من الرؤية بعدما حوّل الدخان الكثيف لون السماء إلى برتقالي.

وقالت رئيسة البلدية لشبكة "سي بي سي" العامة إن "قافلة من السيارات بطول كيلومترات بدأت تغادر بالأمس، وهناك من غادروا برحلات جوية الأمس واليوم".
وكانت النيران مشتعلة في غابات الخميس على بعد 16 كلم من يلونايف.

أخبار ذات صلة
فرق الإنقاذ الكندية تكافح حرائق الغابات وإجلاء سكان مدينة يلونايف
توسيع شراكة الرمز بين طيران الإمارات و«إير كندا»

في وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت يلونايف حال طوارئ تم لاحقا توسيع نطاقها إلى الأراضي الشمالية الشاسعة بعدما أجبرت الحرائق عناصر الإطفاء على الانكفاء في بعض المناطق.

وأجّجت رياح قوية النيران، فيما صدرت أوامر إخلاء في العديد من البلدات ومجتمعات السكان الأصليين.

وقال وزير البيئة في الأراضي الشمالية الغربية الكندية شاين تومسون في مؤتمر صحافي "للأسف وضع حرائق الغابات لدينا اتخذ منعطفا آخر نحو الأسوأ، حيث اندلاع حريق غرب يلونايف يمثل الآن تهديدا حقيقيا للمدينة".
وتابع الوزير "من دون أمطار، من المحتمل أن تصل (الحرائق) إلى أطراف المدينة بحلول نهاية الاسبوع".

وقال رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إن أوتاوا "ستقدّم المساعدة بأي طريقة ممكنة".
وتشارك طائرات عسكرية عدة في عمليات إخماد الحرائق وكذلك أكثر من 120 جنديا تم إرسالهم لمؤازرة أجهزة الإطفاء.

المصدر: وكالات
جاستن ترودو
كندا
حرائق الغابات
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«زايد الإنسانية»: الإمارات منارة للعمل الخيري والإنساني حول العالم
الإمارات
«زايد الإنسانية»: الإمارات منارة للعمل الخيري والإنساني حول العالم
اليوم 12:15
خورفكان يفتح المدرجات للجماهير
الرياضي
خورفكان يفتح المدرجات للجماهير
اليوم 12:15
«الجولة الثانية» من «جائزة زغرب» للجودو غداً
الرياضي
«الجولة الثانية» من «جائزة زغرب» للجودو غداً
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©