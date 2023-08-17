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زلزال قوي يضرب العاصمة الكولومبية

تجمع الناس خارج مبنى بعد أن هز زلزال قوي العاصمة الكولومبية بوغوتا
17 أغسطس 2023 21:41

ضرب زلزال قوي العاصمة الكولومبية بوغوتا الخميس، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الرسمية، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار وأثار حالة ذعر في أوساط السكان.
وأفاد مركز المسح الجيولوجي الكولومبي بأن قوّة الزلزال بلغت 6,1 درجات بينما ذكر مركز المسح الجيولوجي الأميركي بأن قوته بلغت 6,3 درجات.
وأوضح المركز الكولومبي بأن الزلزال ضرب عند الساعة 12,04 (17,04 ت غ)، وكان مركزه في إل كالفاريو وسط البلاد، على بعد 40 كلم جنوب شرق بوغوتا.
واهتزّت المباني فيما انطلقت صفارات الإنذار ونزل آلاف السكان إلى الشوارع وسط حالة من الذعر.

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المصدر: وكالات
زلزال
هزة أرضية
كولومبيا
بوغوتا
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