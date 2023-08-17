محمد بن سلمان وسوناك يبحثان تعزيز التعاون بين السعودية وبريطانيا

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه وتطويره في المجالات كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأبدى رئيس الوزراء البريطاني، خلال الاتصال، تقديره لدور المملكة المؤثر في المساهمة بالتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية عبر مبادرة اجتماع مستشاري الأمن الوطني.

من جهته أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على بذل الجهود لما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار ويدفع بحلٍ سياسي للأزمة الأوكرانية - الروسية.