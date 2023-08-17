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ألمانيا.. أمطار غزيرة تتسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية

ألمانيا.. أمطار غزيرة تتسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية
17 أغسطس 2023 18:13

أكد المتحدث باسم إدارة مطار فرانكفورت الألماني اليوم الخميس، إلغاء العشرات من الرحلات الجوية في المطار، بعدما أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان في أجزاء من مهبط الطائرات وتعليق للعمليات الأرضية لمدة ساعات.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس، إن تراكم كميات كبيرة من المياه مساء أمس الأربعاء - بما في ذلك المنطقة التي يتم وقوف وتحميل وتفريغ الطائرات بها- دفعت إلى إلغاء الرحلات أو تأجيلها أو تحويلها إلى مطارات أخرى. وعلقت سلطات المطار العمليات الأرضية في أكثر مطارات ألمانيا ازدحاما لأكثر من ساعتين، مما أدى إلى عدم قدرة 34 طائرة على الإقلاع في الوقت المناسب مساء أمس.

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وأفادت التقديرات بأن آلاف الركاب تضرروا جراء هذا الوضع. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية (دي دبليو دي) تحذيرا من حدوث عاصفة رعدية في شتى أنحاء ولاية هيسن بغرب البلاد، حيث يقع المطار، أمس الأربعاء.  

وبعد العواصف، تقترب موجة حر من ألمانيا ولكن مخاطر الطقس المتطرف سوف تقل في الأيام المقبلة.

المصدر: وكالات
رحلات جوية
أمطار غزيرة
ألمانيا
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