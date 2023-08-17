ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات المدمرة في جزيرة ماوي الأميركية إلى 110 قتلى، حسبما أعلنت السلطات.

وقال حاكم هاواي جوش جرين يوم الأربعاء، إن عدد القتلى ارتفع إلى 110 ، مع تفقد حوالي 38% من المنطقة المدمرة. وأضاف جرين في مؤتمر صحفي إن أكثر من ألف شخص في عداد المفقودين، وحذر من أن عدد القتلى قد يرتفع بشكل كبير.

وقال جرين في وقت سابق: "نشعر بحزن شديد لأننا تعرضنا لمثل هذه الخسارة".

ويواصل المتطوعون تمشيط المباني المحترقة باستخدام الكلاب البوليسية.

ووصل فريق كبير من خبراء الطب الشرعي إلى الجزيرة للمساعدة في التعرف على الجثث، بحسب تقارير إعلامية.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق أمس الثلاثاء إنه سيتوجه قريباً إلى هاواي، بعد "أكثر حرائق الغابات فتكاً منذ قرن".

وأوضح بايدن في كلمة ألقاها في ميلووكي بولاية ويسكونسن "سأتوجه أنا وزوجتي جيل إلى هاواي في أقرب وقت ممكن".

وأضاف بايدن أنه يريد التأكد من حصول سكان مقاطعة ماوي في الولاية على الدعم الذي يحتاجون إليه، متعهداً بأن "كل ما يحتاجونه، سيحصلون عليه".

وكان بايدن قد تعهد بإغاثة الحكومة لشعب هاواي بعد يومين من اندلاع الحرائق الأسبوع الماضي. وذكر بايدن، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "طمأنت الحاكم بأن هاواي ستستمر في الحصول على كل ما تحتاجه من الحكومة الاتحادية".

واندلعت حرائق الغابات في 8 أغسطس في عدة أماكن في ماوي وجزيرة هاواي المجاورة، والتي تحمل نفس اسم الولاية الأميركية. وتضررت بلدة لاهاينا الصغيرة في ماوي، التي كان عدد سكانها 13 ألف نسمة قبل الكارثة، بشكل خاص.