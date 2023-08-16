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«الأغذية العالمي»: نفاد موارد إطعام اللاجئين بالأردن في أكتوبر

أرشيفية
17 أغسطس 2023 01:12

عمّان (الاتحاد)

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حذر ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، من نفاد موارد البرنامج اللازمة لإطعام اللاجئين بالمملكة في أكتوبر المقبل.
وقال مينديز في تصريحات لوسائل إعلام أردنية أمس: «إذا لم نحصل على أي دعم آخر، فلن يكون لدينا موارد أبداً في أكتوبر، ما يعني أن جميع المستفيدين داخل المخيمات وخارجها لن يحصلوا على أي مساعدة».
وذكر الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، أن البرنامج يساعد نحو 465 ألف لاجئ في البلاد، معظمهم من سوريا. وأضاف أن تكلفة المساعدات الغذائية للاجئين تبلغ نحو 200 مليون دولار سنويا، معرباً عن أمله في أن يتقدم المانحون خلال الأسابيع المقبلة بمزيد من الدعم.

برنامج الأغذية العالمي
الأردن
اللاجؤون
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