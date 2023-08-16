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العراق: إحباط مخطط إرهابي في الأنبار

أرشيفية
17 أغسطس 2023 01:12

هدى جاسم (بغداد)

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أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار غرب العراق، أمس، بإحباط مخطط لتنظيم «داعش» الإرهابي في قضاء «راوة» للسيطرة على المنطقة.
وقال المصدر: إن «القيادات الأمنية أطلقت إشارات تحذيرية من عمليات إرهابية يخطط لها لاستهداف مناطق مختلفة من قضاء راوه غربي الأنبار، على خلفية اعتقال أحد قادة التنظيم الإرهابي واعترافه بالاستعداد لشن هجمات إرهابية بالزي العسكري مشابهة لمخطط دخول قضاء حديثة عام 2012».
ولفت المصدر إلى أن «القيادات الأمنية أوعزت إلى كافة القطعات العسكرية بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني».
وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، عن الإطاحة بتجار مخدرات ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وذكرت الخلية في بيان صحفي: «استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي اشتبك جنودنا مع مجموعة من تجار المخدرات في قضاء خانقين بمحافظة ديالى». وأضافت أن «التجار الذي اشتبكت معهم القوات الأمنية في قرية قرة تبة، ينتمون لعصابات داعش الإرهابية وتمكنت من القبض على ثلاثة منهم والتحرز على مجموعة من المبارز الجرمية».

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محافظة الأنبار
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