عقوبات أميركية على جمعية لبنانية تابعة لـ«حزب الله»

واشنطن (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أنّ الولايات المتّحدة فرضت عقوبات على منظمة لبنانية ورئيسها، لدعمها نشاطات ميليشيات «حزب الله» الإرهابية في جنوب لبنان. وقالت الوزارة في بيان، إنّ «المنظّمة التي يتمثّل هدفها المعلن بالحفاظ على المساحات الطبيعية وإعادة زراعة الأشجار، تشكّل في الواقع غطاءً لأنشطة (حزب الله) على طول الخط الأزرق، حيث لدى الجمعية مواقع يديرها أعضاؤها في عشرات النقاط». وأوضح البيان أنّ «هذه المواقع هي غطاء لمخازن تحت الأرض وأنفاق يخزّن فيها (حزب الله) ذخائر». وأضاف أنّ «(حزب الله) يستخدم أيضاً هذه المواقع لتدريب عناصره على الأسلحة وتسيير دوريات».