باكستان.. رئيس الوزراء «المؤقت» يتعهد بمكافحة الإرهاب

إسلام آباد (وكالات)

تعهد رئيس وزراء باكستان المؤقت، أنور الحق كاكار، باتخاذ خطوات، على أساس الأولوية، لاستئصال خطر الإرهاب وتحقيق السلام والنظام في البلاد.

وأكد، خلال لقائه رئيس حزب سياسي في مقر إقامته في إسلام آباد أمس الأول، أن الإرهابيين لا يمكن أن يردعوا عزم البلاد في القضاء على خطر الإرهاب، حسبما نقلت صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية أمس.

في السياق، قضت قوات الأمن الباكستانية على عنصرين مسلحين ينتميان إلى منظمة إرهابية، خلال عملية نفذتها في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان أمس، أن فرقة من قوات الأمن كانت تقوم بتنفيذ عملية تمشيط في بلدة «رزمك» في شمال وزيرستان، وداهمت وكراً للإرهابيين، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وأضافت أن قوات الأمن تمكّنت من السيطرة على الوكر بعد القضاء على عنصرين إرهابيين، وصادرت منه كمية من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات.