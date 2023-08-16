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«مجلس التعاون»: دعم جهود استئناف «اتفاقية الحبوب» عبر البحر الأسود

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
17 أغسطس 2023 00:00

الرياض (الاتحاد)

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الأزمة الأوكرانية
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أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تدعم الجهود السلمية الرامية لحل الأزمة الروسية- الأوكرانية، وأهمية استئناف اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي أمس، بين معاليه ومعالي وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، حيث جرى مناقشة مستجدات الأزمة في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).  وأشار معالي الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن موقف دول المجلس مبني على ما جاء في البيان الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 (ديسمبر 2022م)، المتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، والذي نص على أن موقف مجلس التعاون مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.  كما أكد الجانبان خلال الاتصال أهمية المضي قدماً تجاه مشروع خطة العمل المشتركة، التي تتضمن موضوعات مهمة تخدم مصالح الجانبين.

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اتفاق تصدير الحبوب
البحر الأسود
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جاسم محمد البديوي
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