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اليابان.. 1800 محاصر و50 مصاباً جراء العاصفة «لان»

طريق منهار بالقرب من نهر ساجي غربي اليابان (رويترز)
17 أغسطس 2023 01:12

عواصم (وكالات)  

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عشرات المصابين جراء العاصفة "لان" في اليابان

ارتفعت حصيلة الإصابات جراء العاصفة الاستوائية «لان» التي ضربت المناطق الواقعة غربي ووسط اليابان مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة إلى نحو 50 حالة، فيما وجد نحو 1800 شخص أنفسهم محاصرين في محافظة توتوري بجنوب غرب البلاد. 
وقال تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أمس إن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت أعلى مستوى تحذير طوارئ من هطول أمطار غزيرة في محافظة «توتوري»، مشيراً إلى أن السلطات حثت المواطنين على توخي الحذر من حدوث انهيارات طينية وفيضانات. 
وأعلنت الخطوط الجوية اليابانية إلغاء معظم رحلاتها أمس، من وإلى المطارات في غرب ووسط اليابان، لافتة إلى أنه قد يتجاوز إجمالي الرحلات الداخلية الملغاة 800 رحلة. ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة ببطء نحو الشمال مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة.
والثلاثاء الماضي، أغرقت العاصفة المدارية «لان» مناطق في غرب اليابان بأمطار غزيرة تساوي ما يهطل طيلة شهر، متسببة بارتفاع منسوب الأنهر مع توجيه إنذارات من انزلاقات للتربة وإصدار أوامر بإجلاء نحو 180 ألف شخص.
وأصدرت مدينة توتوري، المطلة على بحر اليابان، تحذيراً على أعلى مستوى لإجلاء نحو 182 ألف شخص، في حين حذرت وكالة الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة «غير مسبوقة» في المنطقة. 
وفي بورما، ارتفعت حصيلة قتلى انزلاق تربة في منجم يشم غير منظم في منطقة نائية إلى 31 شخصاً، وما زال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، على ما أفاد عناصر الإنقاذ أمس.وقال عامل إنقاذ طالباً عدم كشف اسمه: «عثرنا على ست جثث أخرى أمس»، مضيفاً أن ثمانية أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين فيما أعمال البحث متواصلة. ووقعت الكارثة الأحد قرب بلدة هباكانت في شمال كاشين بعدما هطلت أمطار غزيرة واجتاحت فيضانات المنطقة مطلع الأسبوع.

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