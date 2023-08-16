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وزير الدفاع الصيني: ملتزمون بالسلام العالمي

وزير الدفاع الصيني لي شانج فو
17 أغسطس 2023 01:12

موسكو (وكالات)

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قال عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الوطني الصيني، لي شانج فو، إن القوات المسلحة الصينية تظل ثابتة في حماية السلام العالمي، وذلك في مؤتمر موسكو الـ11 للأمن الدولي. 
وقال لي إن بلاده مستعدة لتعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة في الأمن والتعاون العسكريين على جبهات متعددة، والبناء المشترك لمنصات التعاون الأمني مع القوات العسكرية للدول الأخرى لمواصلة حماية الأمن العالمي، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).  
وأوضح لي أن مبادرة الأمن العالمي التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينج تدعو إلى أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام، لافتاً إلى أنها تدعم اتباع مسار أمني جديد يتسم بالحوار بدلاً من المحصلة الصفرية.

الصين
موسكو
مؤتمر موسكو
السلام العالمي
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