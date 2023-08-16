التغير المناخي.. دعوات لاستباق الأزمات وتوطيد دعائم الأمن العالمي

دينا محمود (لندن)

حذرت دراسة غربية حديثة، من المخاطر التي يشكلها تغير المناخ وتبعاته، على الأمن العالمي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسهم «التغير المناخي» وتأثيراته في إيجاد بيئة جيوستراتيجية حافلة بالتقلبات وعدم اليقين.

وسلطت الدراسة الضوء على ما ينجم عن تلك الظاهرة، من زعزعة للاستقرار، وتفاقم لأجواء التوتر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والبيئية كذلك، مطالبة

باتخاذ تدابير للتكيف مع التغير المناخي، والتعاون في ذلك الشأن، مع القوى الكبرى الأخرى في العالم، والشركاء في التكتلات الدفاعية الرئيسية.

وبجانب الاتفاق على أن تغير المناخ بات أحد العوامل الأساسية المُحددة لملامح مستقبل البشرية، أكد الخبراء أن هذا التحول المتسارع في مناخ الأرض يفضي بالتبعية لتغيير معطيات الجغرافيا السياسية، محذرين من إذكاء الصراعات وأعمال العنف، وهو ما يُخلّف تأثيرات سلبية على الجيوش، ويفرض ضغوطاً كبيرة على قدراتها وبنيتها التحتية، ويقلص من فاعلية أنشطتها.

وفي هذا الإطار، استهدفت الدراسة، التي أعدتها مؤسسة «راند يوروب» للدراسات والأبحاث، استكشاف الانعكاسات المحتملة لـ«التغير المناخي»، على توطيد دعائم الأمن العالمي، والإسهام في تدعيم القدرات الدفاعية لحلف «الناتو».

وأشارت الدراسة، إلى أنه من المنتظر أن تقود تأثيرات تغير المناخ، إلى اتساع رقعة التهديدات، مرجحة أن تؤدي هذه التبعات، إلى تهيئة ظروف تفضي لإيجاد حاجة أكبر لاضطلاع الجيش البريطاني، على سبيل المثال، بعمليات توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث، وتقديم المساعدات للسلطات المدنية في دول مختلفة من العالم، وهو ما سيزيد الضغوط على القطاع الدفاعي في المملكة المتحدة.

وفي ضوء ما كشفت عنه الدراسة، من أنه لن يكون بوسع أي دولة أو جهة في العالم أن تواجه بمفردها التحديات المتنوعة الناجمة عن تغير المناخ، شدد معدوها على أن هذه التأثيرات شديدة الوطأة ستجعل الحاجة ماسة لبلورة المزيد من التحالفات على الساحة الدولية.

ومن شأن ذلك منح الفرصة للحكومة البريطانية، للاضطلاع بدور ريادي داخل «الناتو» في ما يتعلق بالتعامل الكفء مع «التغير المناخي»، بحسب الدراسة. ويوجب كل ذلك على السلطات الحاكمة أن تعزز جهودها لحشد دعم الرأي العام الداخلي، لسياساتها في هذا الصدد، والاستفادة من «قوتها الناعمة»، سواء للتعامل مع الأزمات الناجمة عن تغير المناخ، أو استباق حدوثها.

كما أوصت الدراسة بأن تُجري وزارة الدفاع البريطانية والأجهزة والإدارات الحكومية الشريكة لها، تدريبات وعمليات محاكاة، للتعرف بشكل أكبر، على انعكاسات «التغير المناخي»، لتحديد السبل المُثلى للاستجابة لها، والتعامل مع الأزمات المعقدة التي قد تنجم عنها مستقبلاً، وذلك مع وضع حدود واقعية، لأي عمل عسكري يمكن أن يضطلع به الجيش في هذا الشأن.